Zamorano | All’Inter c’erano Baggio Ronaldo e Vieri! Dovevi lottare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024)ricorda i suoi annie la grande concorrenza di quegli anni conpresenti in squadra. GRANDE CONCORRENZA – Ivansi è raccontato a Betsson Sport, nuovo partner dell’Inter. L’ex attaccante cileno ricorda in particolare tre fuoriclasse che hanno giocato in nerazzurro comee Christian. Queste le sue parole: «Volevo venire a giocare in Serie A e Moratti venne a vedermi a Madrid. Arrivai in Italia e scelsi i colori nerazzurri, magiocatori migliori di me e dovevoper guadagnarmi il posto. Quando hai in squadra gente come Robertodevi sempre dare il massimo per cercare di essere titolare».