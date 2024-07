Re Carlo le sue parole hanno preoccupato Camilla | non l’aveva mai visto così

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 luglio 2024) La monarchia britannica sta attraversando un momento davvero difficile, ma per fortuna c’è chi non si perde mai d’animo come la Regina. Da quando è diventato Re,d’Inghilterra non ha avuto un momento di pace. Non bastassero le vicende non troppo gradevoli con la “fuga” del figlio minore Harry in America, il sovrano britannico si è trovato subito alle prese con un cancro per il quale è in cura costante e che lo ha costretto a ridurre le apparizioni pubbliche, anche a causa della stanchezza che queste cure gli provocano. La coppia reale britannica e la visita ufficiale a Westminster- Cityrumors.itAnche sua nuora Kate, nel contempo, ha dovuto iniziare una cura chemioterapica preventiva per una massa tumorale, trovata all’addome, pare, durante un intervento chirurgico cui si è sottoposta a inizio anno.