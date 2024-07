Parigi 2024 regolamento nuoto | come funziona tutto quello che serve sapere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildiin corsia edi fondo alle Olimpiadi di: ecco, di seguito,quel che. Il programma olimpico delin acque libere prevede solamente due gare, una per genere, sulla distanza dei 10 chilometri, in programma l’8 e 9 agosto nelle acque della Senna attorno al Pont Alexandre III e vedrà al via 44 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Il percorso di gara, che normalmente è previsto su più giri, per la prima volta nella storia olimpica si svolgerà da punto a punto. Gli atleti nuotano spalla a spalla ed i contatti non sono affatto rari: in caso di contatto scorretto, il giudice di gara “ammonisce” con un cartellino giallo il nuotatore che ha commesso l’infrazione. Qualora l’atleta ricevesse due cartellini gialli, verrebbe squalificato immediatamente.