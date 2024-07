Parigi 2024 la denuncia di Global Rights Compliance | due terzi degli atleti russi hanno violato regole neutralità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di, continuano ad essere sollevate polemiche in merito alla partecipazione die bielo. Secondo un rapporto diffuso dalla fondazione per i diritti umani, dueammessi dal CIO a prendere parte ai Giochi come neutraliespresso sostegno all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca olegami con l’esercito. Nell’elenco fatto dalla Ong, spiccano i nomi delle cicliste Alena Ivanchenko e Tamara Dronova, la canoista Olesia Romasenko, che fa anche parte del club sportivo dell’esercito (Cska), il canoista Alexei Korovashkov, il nuotatore Evgenii Somov, la ginnasta Anzhela Bladtceva e i tennisti Mirra Andreeva, Pavel Kotov, Diana Shnaider ed Elena Vesnina. “Il Cio non ha agito in conformità con le proprie” ha infine attaccato la fondazione.