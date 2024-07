La carriera di Alex Schwazer termina con un ritiro | costretto a fermarsi nella gara d’addio voluta dopo la squalifica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ladi addio diè finita poco prima del 14° km,un’ora e un minuto, fermata da un dolore insostenibile, sotto la pioggia che ha bagnato lo stadio di Arco e di fronte alla sua famiglia, agli amici e a un migliaio di persone che lo hanno incitato in tribuna. “Volevo completare i venti chilometri, ma mi sono dovuto fermare perché da tre settimane combatto con una sciatalgia. Non posso poggiare bene le gambe. La marcia ha le sue regole e se non riesco a seguirle, non è più marcia, ma sono contento di questa giornata straordinaria. Ho vissuto otto anni allucinanti. La famiglia, gli amici sanno. Oggi ho avuto i brividi a tornare in pista, a provare queste emozioni e a mostrare ai miei figli Ida e Noah chi è il papà di cui hanno sentito parlare. Non dovevo dimostrare niente oggi, ma solo marciare, anche con una gamba sola.