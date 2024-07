Il patron rossonero al Ciocco con la squadra Amichevoli in vista con Castelnuovo e Fiorentina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Lucchese continuerà a parlare in italiano, magari con accento siciliano, ma non in francese. Perché Andrea Bulgarella ha deciso di rimanere in sella, pur sapendo che ora dovrà risolvere alcune criticità immediate, come la ricerca di un medico sportivo in sostituzione del dottor Cerrai, dopo la rinuncia del dottor Adolfo Tambellini ed il completamento dell’organico a disposizione dell’allenatore Gorgone. Intanto ieri pomeriggio il numero unoha raggiunto iled ha seguito l’allenamento al fianco di Gorgone. La sua presenza è stata ovviamente molto apprezzata da parte del gruppo. Il presidente ha rassicurato tutti ed ha invitato laa pensare solo al lavoro, a prepararsi al meglio per affrontare la nuova stagione, perché a tutto il resto provvederà la società, come ha sempre fatto fino ad oggi.