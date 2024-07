Il ballerino prodigio della coreografia che ha scelto l’Italia per vivere della sua arte

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Philippe Kratz, classe 1985, è l’enfant prodigecontemporanea. Nato in Germania, a Leverkusen vicino Colonia, da anni hadiin Italia, a Reggio Emilia. Il 2024 lo vede molto impegnato: dalla collaborazione con il drammaturgo Fabio Cherstich al Teatro Romano di Spoleto e al Festival Torinodanza, alla ripresa di un suo lavoro al Teatro alla Scala. Caratterizzato da un approccio olistico alla danza, la sua visione dell’è globale: il corpo è il punto di pnza per un’indagine spirituale, dove il movimento diventa lo strumento rivelatore che combina danza, musica e drammaturgia in modo unico. Dopo anni da danzatore l’attività di coreografo ha dato voce alla sua inquietudine, che racconta fondendo movimenti convulsi, pieni di scatti a forme sinuose e a un’espressività struggente che ricerca con gli interpreti dei suoi pezzi.