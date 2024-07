I cento libri del secolo L’altra lista di Lit Hub | | Saviano meglio di Ferrante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) A una settimana dalla pubblicazione della classifica del New York Times dei “100 miglioridel XXI”, la discussione al riguardo non sembra essersi esaurita. Sono state molte le contestazioni sui titoli selezionati, sulla loro posizione nella, ma soprattutto, su quelli lasciati fuori. La hit parade in collaborazione con la sezione Book Review di una delle testate statunitensi più famose del mondo, non ha incluso una serie diche molti si sarebbero aspettati di vedere tra i migliori degli ultimi 25 anni. Così la rivista letteraria Usa Literary Hub ha deciso di rispondere alla classifica con una “contro-” con tutti iche il NYTimes ha dimenticato. Pur riconoscendo che la selezione del NYT ha "necessariamente" dovuto lasciare fuori molti titoli, per la redazione di Literary Hub "alcune omissioni risultano scioccanti".