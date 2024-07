Fucecchio sceglie Orsucci Verdiani arriva a Certaldo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilalza il muro difensivo. In un reparto già forte dei confermati Lecceti e Ghelardoni, oltre al jolly Arapi, il club del presidente Luca Lazzeri va ad inserire pure Tommaso. Giocatore giovane (classe 2002), ma con già diverse esperienze importanti alle spalle e soprattutto fucecchiese. Insomma, un’operazione in pieno stileche anche in vista del prossimo campionato di Eccellenza non snatura la propria politica di puntare sui giovani, meglio se del paese o cresciuti nel settore giovanile bianconero.to fino alla Primavera con il Pisa e il Pontedera, proviene daldove nelle ultime tre stagione ha disputato due campionati di Eccellenza e uno di Serie D.