Centrosinistra unito a Genova per le dimissioni di Toti Schlein | Tiene ai domiciliari anche questa Regione E Bonelli attacca Nordio

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Non basta mettere insieme le forze politiche – ha scandito la segretaria Pd Ellydi fronte ai circa 5.000 liguri accorsi sotto il palazzo dellaper chiedere, insieme a lei e ai leader del, ledi Giovannie le elezioni – ci serve tutta quella Liguria che vuole scardinare il sistema di potere che ha messo in piedidestra, mettendo al centro sanità pubblica, lavoro dignitoso, opportunità per i giovani, politiche industriali, diritti”. Sul palco con Giuseppe Conte e Ellyi leader dell’Alleanza Verdi Sinistra: “Uniti e unite, non perdiamo di vista questo punto – ha detto Fratoianni cogliendo il chiaro invito della piazza – con proposte chiare come la presentazione di una legge che vieti il finanziamento ai partiti di imprenditori con interessi pubblici”.