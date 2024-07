Capaccio Paestum | sequestrate due strutture turistiche abusive

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 19 luglio 2024) Questa mattina, a, località Laura, i Carabinieri del Nucleo investigativo di Salerno e del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo – emesso dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura – delle interericettive. Nel relativo procedimento penale sono indagati, per lottizzazione abusiva di terreni demaniali in area sottoposta a vincolo paesaggistico, i proprietari dellei quali avrebbero effettuato interventi edilizi, in assenza del titolo autorizzativo e del prescritto parere paesaggistico, tali da determinare una profonda e irreversibile trasformazione di una vasta area posta ai margini della spiaggia di