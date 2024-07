Ursula parla troppo? La protesta clamorosa di Vox | il gesto in aula del deputato spagnolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una garbata, ma ferma contestazione.Von der Leyen si esibisce in un lungo discorso per cercare i voti che la confermerebbero per la seconda volta presidente della Commissione Ue e l'Euromento di Strasburgo cominicia a rumoreggiare. Dai banchi di Vox, il partitodi destra appartenente al nuovo gruppo dei Patrioti di Viktor Orban, piove qualche fischio e proteste per la lunghezza dell'intervento della presidente uscente. Diversi eurodeputati hanno urlato "tempo" più volte inmentre l'euroJorge Martín Frías si è alzato mostrando il suo orologio in segno di. Dura anche se meno plateale la posizione del Movimento 5 Stelle, secondo cui le parole disono "un libro dei sogni privo di contenuti".