Trentasette anni dall’alluvione in Val Brembana Galizzi | Disastro indimenticabile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Ricordo benissimo ciò che avvenne quel sabato pomeriggio”. Così Fausto, sindaco di San Pellegrino Terme, sottolinea come sia impossibile dimenticare la spaventosa e drammatica alluvione che colpì la Val, insieme alla Valtellina, il 18 luglio 1987. Sono trascorsi 37, ma le immagini della furia del fiume Brembo sono ancora impresse nella mente del primo cittadino del paese brembano e più in generale di tutti gli abitanti della Valle. Tre giorni di precipitazioni incessanti furono il prologo di questa tragedia: il 16 luglio 1987 una perturbazione si stanziò su tutto l’arco orobico e piogge violente caddero sul bacino del Brembo. La situazione precipitò nel pomeriggio di sabato 18 luglio: il fiume cominciò a ingrossarsi e nei paesi del fondovalle i vigili transennarono i ponti, mentre in alta valle si verificò il peggio.