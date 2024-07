The golden steak la Casa della bistecca vola in finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Empoli, 16 luglio 2024 – Un bel cielo terzo per poter mangiare all'aperto, una buona fornitura di carne di qualità ed una griglia dove poterla cuocere. Quanti di noi aspettano la bella stagione per potersi dilettare al barbecue e gustarsi in compagnia di familiari o amici una bella? Una passione che qualcuno ha fatto diventare un mestiere e che dal 2020 incorona anche il re italianocottura di bistecche con l'osso. Un vero e proprio campionato che nella quinta edizione di quest'anno vedrà tra gli otto finalisti anche il titolaredi Empoli, ristorante in via del Gelsomino in pieno centro storico che tra l'altro lo scorso maggio ha festeggiato il primo anno di attività. Si tratta di Gianni Baronti, che i prossimi 5 e 6 ottobre sarà a Roma per la sfida conclusiva.