Perché la rielezione di von der Leyen alla Commissione è anche una sconfitta politica di Giorgia Meloni

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nel nuovo Parlamento europeo - che oggi ha votato un secondo mandato di Ursula von der- i Conservatori diappaiono piuttosto isolati: da un lato non sono stati compresi nelle trattative sulle nomine per i top jobs, rimanendo fuori dmaggioranza Ursula; dall’altro si sono trovati a non essere decisivi nemmeno all’opposizione, con il nuovo gruppo dei Patrioti ancora più a destra che è riuscito a riunire diversi partiti, tra cui alcuni dei principali alleati di Fratelli d’Italia, come Vox.