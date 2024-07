Meloni e il no a Von der Leyen Procaccini FdI | Sconfitta politica ma la maggioranza verrà presto ribaltata – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024) Da Strasburgo – La rielezione di Ursula von dernonostante quel no infilato infine nell’urna 24 volte da Fratelli d’Italia è una «» per il partito di Giorgia. Lo riconosce apertamente Nicola, luogotenente della premier al Parlamento europeo, dove guida il gruppo di Ecr. Ma se oggi è andata così – con Verdi, Liberali e Socialisti che sono riusciti di fatto a «buttare fuori» FdI dallacon la forza dei vincoli posti a Von derper il loro sì – nulla dice che le cose proseguiranno così anche nel resto della legislatura appena apertasi. Anzi, diceparlando con Open, un ribaltamento dellaverso destra nei prossimi mesi è «quasi sicuro». On., dunque avete votato no, tutti e 24? «Sì, tutti e 24».