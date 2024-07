Mai con la sinistra | il bivio di Giorgia Meloni in Ue tra voto a von der Leyen e rischio irrilevanza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024) Aveva detto «Mai con i socialisti». Ma non ha ancora scelto cosa fare su Ursula von der: «Decido domani, dopo il discorso». E alla finepotrebbe anche tradire la sua parola e far dare ai suoi 24 eurodeputati l’ok alla presidente della Commissione Europea. Con cui ha parlato ieri sera in una telefonata piuttosto tesa: «Ursula, se nel tuo discorso apri troppo alle istanze di socialisti e verdi ci metti in difficoltà. I miei potrebbero non votarti», è il senso del discorso della premier italiana all’ex ministra della Difesa tedesca. Anche se Raffaele Fitto avrà il suo posto di commissario, forse con delega al Pnrr come a Roma. Perché l’intesa sulla vicepresidenza esecutiva ancora non c’è. E potrebbe non arrivare mai. E questa potrebbe essere una sconfitta. Sia nel duello con Emmanuel Macron che in quello con Matteo Salvini.