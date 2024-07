Lontani migliaia di chilometri | Jennifer Lopez e Ben Affleck festeggiano così il loro secondo anniversario di nozze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Unda separati pere Ben. La coppia, che si era sposata nel 2022 con una cerimonia privata a Las Vegas, ora è in una fase di crisi da cui sembra non esserci via d’uscita, nonostante i tentativi dell’ex moglie di lui,Garner, per riavvicinarli. Ma lastoria d’amore, iniziata più di vent’anni fa, sospesa per oltre un decennio e poi ripresa, sembra proprio essere giunta al capolinea. E senza un lieto fine. Sì. perché i Bennifer non solo hanno passato ildida separati, ma lo hanno fatto distantidil’uno dall’altro. Lei, infatti, è stata paparazzata in sella alla sua bici negli Hamptons, dopo aver passato diversi giorni in Europa senza. Lui, invece, ha trascorso gran parte dell’estate a Los Angeles per la produzione di The Accountant 2.