L’intervista Stefania Craxi | Il Ddl Nordio? Nel segno della giustizia giusta La sinistra è massimalista

(Di giovedì 18 luglio 2024), senatrice di Forza Italia e presidenteCommissione esteri di Palazzo Madama, figlia di Bettino, grande leader socialista, parla con il Secoloriforma, annichilisce il cosiddetto campo largo e continua a considerare laespressione del massimalismo. La riformaè un primo passo verso ciò che voleva, dà unapiùe dà maggiori garanzie per il cittadino. Qual è il suo giudizio? LEGGI ANCHE Lo storico invito diad Almirante per le "consultazioni": finiva 40 anni fa l'emarginazione del Msi È indubbiamente un passo in avanti, si muove nelladirezione e affronta alcuni nodi non secondari, ponendo in parte rimedio a una legislazione che ha avuto i suoi natali anche in anni recenti e i cui effetti distorsivi non hanno mancato di incidere negativamente nella vita politica e amministrativa del Paese.