Lago di Garda ritrovati nelle acque del lago i corpi di madre e figlio

(Di giovedì 18 luglio 2024)dideldi. Si indaga per capire cosa sia accaduto Sono statisenza vita idi Hanna Shabratska, 52 anni, e di suoOleksiy, 19, dispersi neldida martedì pomeriggio. La drammatica scoperta è avvenuta questa mattina, dopo ore di ricerche da parte dei sommozzatori vigili del fuoco e dei volontari. I duesono stati rinvenuti a circa 18 metri di profondità, a poca distanza l’uno dall’altro,al largo di Riva del. L’allarme era stato lanciato martedì sera dal compagno della donna, non vedendoli rientrare a casa. Secondo una prima ricostruzione,si erano recati alnel corso della mattinata per trascorrere una giornata di relax.