Joe Biden pronto ad arrendersi lo sconforto dello staff | Sta accettando l’idea di ritirarsi La fine è vicina

(Di giovedì 18 luglio 2024) Joestarebbe «la possibilità di dover lasciare la corsa» per la Casa Bianca. A dirlo al New York Times sono quattro persone vicine al presidente statunitense, che sarebbe ormai rassegnato ad accontentare le richieste sempre più insistenti dei sempre più numerosi esponenti del partito Democratico. Una delle persone vicine aha detto che «la realtà sta prendendo il sopravvento» e che non sarebbe una sorpresa sefacesse presto un annuncio per sostenere Kamala Harris come sostituto. Un’indiscrezione che era stata rilanciata anche da Axios, secondo cuiavrebbe fatto un annuncio entro questosettimana.si trova in isolamento nella sua casa delle vacanze a Rehoboth Beach, nel Delaware, dopo che ieri gli è stato diagnosticato il Covid.