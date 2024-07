Erba incolta e degrado davanti al Sert di Ostia la residente | Ho paura a passeggiare sul marciapiede

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 luglio 2024) Viale Vasco De Gama alasciata in balia del: i residenti scrivono per riportare il decoro sotto le loro case Area lasciata al– ilcorrieredellacitta.comAncora storie di, questa volta nei pressi deldi Via Tagaste. In una zona già critica sul piano del decoro per le condizioni in cui versano gli stabili popolari su Viale Vasco De Gama e la presenza dei tossicodipendenti, anche le condizioni degli spazi verdi vede un totale abbandono istituzionale. Piccoli spazi verdi che vedono l’da anni, in boscaglia così alta da far nascondere i soggetti mentre fanno utilizzo di droghe nella zona.