Camilla indossa la borsa ispirata a Lady Diana a Wimbledon

(Di giovedì 18 luglio 2024) La reginaha aggiunto un nuovo accessorio al suo guardaroba royal con un inaspettato legame con la principessa Diana. La moglie di re Carlo, infatti, qualche giorno fa è apparsa in pubblico con una sorprendente nuova. Non si tratta, tuttavia, di unacome tante altre. I presenti all’evento, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che era il modello dedicato alla prima moglie di Carlo III. A Wimbledon la regina consorteha stupito i presenti sfoggiando la SmallDior Bag beige. La sovrana hato l’accessorio in due impegni reali. Ladi lusso (che viene venduta al dettaglio a 6mila dollari) è stata ribattezzataDior in onore della principessa Diana. Ella era conosciuta comeDiana Spencer prima del suo matrimonio con l’allora principe Carlo.