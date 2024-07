Calciomercato Catanzaro ufficiale la cessione di Sounas | la nuova squadra dell’ex Reggina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilha ufficializzato ladi Dimitrios, centrocampista grande protagonista delle ultime stagioni. L’exha raggiunto l’accordo con l’Avellino, club sempre più ambizioso. “L’US1929 comunica la, a titolo definitivo, di Dimitriosall’US Avellino 1912. La società ringrazia il centrocampista greco per la professionalità dimostrata e il supporto dato allanel periodo in cui ha vestito la maglia giallorossa, augurandogli il meglio per il futuro sia dentro che fuori dal campo”, scrive il. “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ U.S.1929, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrios”, è invece il messaggio dell’Avellino.