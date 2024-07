Bronte 100 euro per ogni parcometro esploso | denunciati 3 giovani brontesi – VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) I Carabinieri della Compagnia di Randazzo, hanno denunciato per il reato di danneggiamento aggravato in concorso tredel posto che, tra la fine dello scorso anno e i primi di gennaio, hanno distrutto 11 parchimetri a. I militari della Stazione die del Nucleo Radiomobile di Randazzo, grazie anche alla profonda conoscenza del tessuto sociale e criminale del posto, sono riusciti a risalire ai colpevoli, 3si, di 16, 22 e 28anni, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e stupefacenti, i quali, tra la notte di Capodanno e il successivo 10 gennaio, hanno dunque fatto esplodere i parcometri.