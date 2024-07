Rimini Buscè suona la carica | Voglio solo giocatori motivati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Le strette di mano e gli sguardi curiosi di chi sa che questo è soltanto l’inizio del cammino. Ieri è ufficialmente partita la nuova stagione del. Quando il pullman parte verso la meta del ritiro si inizia a sentire il profumo del calcio giocato, anche se in realtà manca più di un mese all’inizio del campionato. Ma alpensiero che ci si rimetta in moto, ai tifosi brillano gli occhi. Anche se non erano tanti quelli che ieri mattina si sono presentati al ’Neri’ per dare una prima sbirciatina. Anche perché, in effetti, non c’è troppo da sbirciare. Almeno per il momento. Molti volti noti quelli che, intorno alle 10, sono saliti sul pullman che ha portato i biancorossi a Frontone, piccolo comune della provincia di Pesaro e Urbino dove capitan Colombi e compagni trascorreranno i primi undici giorni di preparazione.