Riforma delle pensioni le ultime novità di quest’anno

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ladel 2024, introdotta con la legge di bilancio, porta con sé una serie di cambiamenti significativi nel sistemastico italiano, già ormai da un decennio in profonda rivoluzione rispetto al passato. Questi cambiamenti mirano a garantire una maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione, un adeguamento degli importi e misure per migliorare lefuture. Di seguito, analizziamo le principalie le loro implicazioni. Unamodifiche più rilevanti al sistemaitaliane riguarda Quota 103, che viene sostituita da Quota 104. In pratica, l’età minima per accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi passa da 62 a 63 anni.