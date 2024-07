PRIDE VILLAGE VIRGO | PAOLA E CHIARA E BIG MAMA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Quella di sabato 20 luglio sarà una data da ricordare con“Beauty on Stage”, un evento spettacolare presentato da Beppe Convertini e organizzato dalin collaborazione con Rtl 102,5: un inno all'amore libero e all'inclusività, valori che si sposano perfettamente con la filosofia diCosmetics, leader nel settore del make-up, main sponsor della XVII Edizione del Festival LGBTQIA+ più grande d'Italia che si svolge dal 7 giugno al 7 settembre. “Beauty on Stage” sarà per ila Padova è un evento di grande rilevanza, e il coinvolgimento diCosmetics aggiungerà un tocco di raffinatezza e bellezza in più all'intera manifestazione.