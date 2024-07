Omicidio Michelle Causo killer condannato a 20 anni | uccisa e messa in un carrello della spesa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) AGI - Il tribunale per i Minorenni di Roma haa 20di reclusione, in abbreviato, il giovane di origini cingalesi che, il 28 giugno dello scorso anno, ha ucciso la 17enne, lasciata poi cadavere su unnel quartiere Primavalle, periferia nord-ovest di Roma. Lo scorso 24 giugno il pm aveva sollecitato una condanna a 30, diventati 20 - sempre in sede di richiesta -, per la scelta del rito abbreviato. Al giovane, che assiste all'udienza collegato in videoconferenza dal carcere di Treviso, la procura contesta l'aggravato dalla premeditazione, l'occultamento e il vilipendio di cadavere. Il giovane, nel corso dell'udienza di oggi, ha letto una lettera nella quale, secondo quanto si apprende, avrebbe chiesto perdono ai genitori.