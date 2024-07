Gli altri covi di Messina Denaro in corso verifiche su un mazzo di chiavi | una apre il cancello di un condominio a Mazara del Vallo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Le. Quelle trovate nel covo di Matteo, ma anche quelle rinvenute in possesso suoi fiancheggiatori. Su queldisono inper capire se aprano appartamenti o locali in undi via Castelvetrano 45/C adel. Una, trovata nell’auto di MMD, ha già aperto il. Ora i poliziotti del servizio centrale operativo e i carabinieri del Ros stanno provando le altre, alla ricerca del covo. Un appartamento, un garage, un altro luogo che possa contenereindizi. Sono ancora parecchi gli interrogativi a cui rispondere sulla latitanza trentennale del boss di Castelvetrano. Lui diaveva anche fatto cenno durante un interrogatorio: “Qualora li avessi, non lo direi mai”, aveva affermato parlando con il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia. Ma non ha detto altro, né lui, né i suoi fiancheggiatori.