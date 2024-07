Emozioni dall’inferno I colori di Whitehead tra realtà e fantasia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Ci sono imbroglioni che ti offrono il vuoto con un sorriso, mentre altri ti rubano il tuo amor proprio. Devi ricordarti chi sei". Se non conoscete Colson, se non sapete chi sia, sappiate che, a oggi, è uno dei più grandi scrittori statunitensi viventi, due volte vincitore (in soli tre anni) del Premio Pulitzer. Non so perché l’intellighenzia libraria pompa autori di spessore letterario assai inferiore, mettendoin un angolo (perché il suo nome è noto a pochi), quando si tratta invece di uno scrittore potentissimo, giornalista e sceneggiatore di 55 anni, che sa racontare l’America di ieri e di oggi in modo assolutamente straordinario. I suoi libri sono un pugno nello stomaco: fondonostorica e finzione narrativa con una sapienza tale da rendere indistinguibile il confine tra, tra finzione e cronaca.