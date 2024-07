Duello tra Pisa ed Empoli per Rivas E spunta Mister X dal Nord Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Nonostante non siano previsti a brevissimo movimenti di mercato in entrata la società nerazzurra è attivissima per cercare rinforzi per ildi Inzaghi, mentre parallelamente deve pensare anche smaltire i 15 giocatori rimasti fuori rosa. Un lavoro mastodontico da parte dei dirigenti, mentre sullo sfondo la squadra prosegue il ritiro di Bormio. Sul mercato la novità è la trattativa tra ile i turchi dell’Hatayspor per Rigoberto, 25 anni, centrocampista e attaccante ex Reggina, che piace molto a Inzaghi. Su di lui però c’è anche l’di Gemmi. L’intenzione sarebbe quella di offrire almeno un contratto biennale al giocatore, ma non sarà una trattativa semplice.