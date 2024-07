Basket team Usa in formato Parigi 2024 | travolta 105-79 la Serbia in amichevole

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Netto successo degli Stati Uniti inai danni della. Nel test di preparazione ai Giochi Olimpici di, andato in scena ad Abu Dhabi, la squadra di ct Kerr si è imposta con un netto punteggio di 105-79. LeBron James regala spettacolo con una schiacciata pazzesca, Anthony Davis stoppa chiunque e anche Bam Adebayo sfoggia tutto il suo talento in fase difensiva. A prendersi la scena, però, è Steph Curry, miglior realizzatore del match con 24 punti a segno con 6 triple. Bene anche Adebayo (17) e Anthony Edwards (16), mentre non brilla Nikola Jokic, che nonostante i cori “M-V-P” del pubblico emiratino chiude con 16 punti e 11 rimbalzi ma un deludente 6/19 al tiro.Usa in105-79 lainSportFace.