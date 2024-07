Banfi farò un film sulla mia vita io e Zagaria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "A settembre girerò un documia, ci saranno solo due attori fissi, Pasqualee Linoche litigano fra di loro continuamente che devono convivere e anche morire insieme. Sarà anche una cosa commuovente perchè ricorderà molto il rapporto che c'era con mio padre che non ha potuto vedere tutti i successi che ho fatto, anche se ha visto molte cose". Lo ha annunciato Linoche oggi a Bari ha ricevuto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il premio Radice di Puglia, come riconoscimento alla carriera a alla sua capacità "di essere uno dei più importanti ambasciatori della pugliesità nel mondo". Il docu, ha spiegato, si girerà in gran parte nel teatro Petruzzelli dove agli esordi l'attore desiderava di esibirsi perchè lo considerava un segno del successo.