Assegno sociale 2024 | importo novità e requisiti per richiederlo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’INPS che dal 1° gennaio 1996 ha sostituto la pensioneè una forma di sostegno economico garantita dallo Stato italiano alle persone che si trovano in condizioni di bisogno e non possiedono un reddito sufficiente. Tale strumento di welfare si è rivelato fondamentale per chi all’età di 67 anni si trova in una situazione di vulnerabilità economica. In Italia, infatti, il costo della vita continua a crescere per cui quest’è diventato un’ancora di salvezza per migliaia di cittadini. L’non è un sussidio ma un diritto per tutti coloro che hanno determinatidi età, residenza e reddito. Si tratta infatti di un riconoscimento della dignità della persona e permette a tanti anziani di essere indipendenti economicamente.