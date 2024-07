Alfonso Signorini il consiglio a Chiara Ferragni per uscire dalla crisi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’AntiTrust l’ha multata per il Pandoro Balocco, lei – in accordo con AGCOM – ha fatto una donazione di un milione di euro per chiudere il caso delle Uova di Pasqua Dolci Preziosi, il suo negozio di Milano ha chiuso la saracinesca e pure alcuni suoi uffici sarebbero stati sgombrati. Un periodo lavorativamente parlando difficile per, però, avrebbe un’idea perda questa. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, un lettore gli ha scritto: “Caro, anon ne va bene una. Il suo ex si diverte in giro, mentre lei paga le multe e chiude negozi e uffici. Se prendeun aereo di linea viene derisa perché una volta viaggiava su jet privati. Secondo lei cosa potrebbe fare perda questo pasticcio? Il Grande Fratello?“; egli ha così risposto: “Sparire per qualche anno. Saluti!“.