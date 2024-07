UFO Sweden | tutte le curiosità sul film di fantascienza

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 16 luglio 2024) UFOlesuldiAnche la Svezia hai suoisugli alieni, come UFO, diretto da Victor Danell a partire da un’idea del gruppo Crazy Pictures in seguito alla scoperta dell’esistenza di una vera associazione ufologica svedese che indaga su fenomeni paranormali, chiamata appunto UFO. Nell’entrare in contatto con questa realtà, è dunque nata l’idea di realizzare undiche avesse come tema l’ignoto, con le riprese che si sono svolte poi a Norrköping in Svezia. Sono naturalmente numerosi gli omaggi che ilfa ai grandi classici di questo genere, da Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg fino ad una serie come X-Files, ma anche a titoli quali Stranger Things, True Detective e Interstellar di Christopher Nolan.