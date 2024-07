Studentato occupato il quartiere di chiede aiuto | Ora basta a quando lo sgombero?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Perugia, 16 luglio 2024 – Abbandonato ma: il Collegio universitario di viale Faina è diventato residenza abusiva dei senza tetto e degli sbandati. Il complesso dell’Adisu (Agenzia del diritto allo studio universitario), non più in grado di ospitare gli studenti per ragioni di sicurezza, è stato chiuso. Deve essere messo a norma, grazie ai fondi pubblici già stanziati, ma non c’è traccia di cantiere. Le porte e le finestre sono sbarrate, lucchetti ai cancelli e sulle inferriate, tutt’intorno rovi e sterpaglie: i segni dell’incuria e dell’abbandono, tra le palazzine gialle e ordinate delle Case Operaie, sono evidenti. I residenti però dicono che lo stabile è frequentato Di notte si sentono rumori, starni personaggi ne hanno fatto un ricettacolo di spaccio, con risse notturne, clamori, disordine.