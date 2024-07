Starbuck all’Isolotto Menù digitali e inglesisimi Il colosso invade il rione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Firenze, 16 luglio 2024 – Prima c’era solo il distributore della Q8, e c’è ancora. Ma al posto dello shop di autoaccessori ora, in via Canova, ha aperto il primos fuori centro a Firenze dopo gli altri tre in zona Santa Maria Novella. Il nuovos di via Canova Non che un ristoro qui sia una novità: fino al 2015 c’è stato il caffè ‘Il Punto giusto’, ma si trattava di un bar a conduzione familiare. Chissà perché la grande catena di caffetteria di Seattle ha scelto di aprire proprio qui, in una delle ultime garitte della Firenze autentica, dove sotto i pilotis dei palazzoni in queste serate afose si scende ancora a frescheggiare coi vicini a svelarsi ciane a chilometro zero, distanti dalle rotte del turismo di massa che affare di quella gente di là dal già lontano Ponte alla Vittoria, insomma.