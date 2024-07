Sophie Cross – Verità nascoste 2 | le anticipazioni della seconda stagione in onda su Rai 1

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 luglio 2024) Si intitola “Senza traccia” la puntata che apre questa sera, 16 luglio, lafortunata serie che sarà trasmessa a partire da stasera, alle 21,20 su Rai 1. Ladi ‘’, la fortunata serie televisiva, anche quest’anno, si compone di tre puntate, trasmesse in prima serata. La serie è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay. LeLa primaaveva preso inizio da un fatto drammatico:, avvocato, e suo marito Thomas, commissario di polizia, vivono la tragedia – in una casa vicino alle dune e alla spiaggia del Mare del Nord –scomparsa del loro figlio Arthur (5 anni) che sparisce senza lasciare, apparentemente, traccia.