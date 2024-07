Serie d | atteso per oggi un nuovo innesto nell’organico di bonura La Sangio si assicura Patata stringe i tempi per Martinelli e va a caccia di baby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) SAN GIOVANNI Marcoin sede per fare il punto della situazione sulle ultime operazioni di mercato utili a completare, definitivamente, la rosa dellavannese. Il tecnico azzurro si è finora detto soddisfatto del lavoro portato avanti da Giuseppe e Lorenzo Morandini oltre a Cristiano Caleri, mancano ancora delle quote soprattutto del 2005 e 2006 per dirsi al riparo da ogni spiacevole situazione e, soprattutto, un centrocampista d’esperienza che possa colmare le dolorose partenze di due elementi chiave come Baldesi e Massai che hanno deciso di giocare altrove. Dopo l’ufficializzazione di Pardera ci sarebbe nel mirino un calciatore di 22-23 anni non allenato danelle ultime due stagioni ma che il 45enne eugubino d’adozione ha, però, incontrato come avversario nel corso dei suoi sei anni di esperienza nel girone.