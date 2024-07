Prima mi danno la gabbia per i cinghiali poi mi denunciano per bracconaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Questa volta non ha reagito con il suo caratteristico impeto, prendendo di petto i problemi di tutto il comparto dell’agricoltura come suo solito, ma si è limitato a fermarsi in giardino ad aspettare l’evolversi delle cose: "Io non lavoro più – dice Andrea Busetto Vicari –, fare agricoltura in Italia oggi non ha più senso. Tanti sono in crisi, vendono e fuggono dalla campagna ma invece di tendere una mano lo Stato trova i modi più cervellotici per danneggiarli ancora". Sembrerebbe quasi paradossale infatti che uno come Busetto Vicari, tra i primi a denunciare i danni degli animali selvatici alle colture e il proliferare incontrollato dei, con tanto di interventi in Senato e ruoli di rappresentanza a livello nazionale in associazioni di categoria, sia stato denunciato per