Perchè Fedez è fuori da LOL | i palinsesti Prime Video 2024-25

(Di martedì 16 luglio 2024)ha presentato iper la nuova stagione, e tra le conferme più attese c'è il ritorno di LOL - Chi Ride èdisponibile con una nuova stagione nel 2025. Durante la presentazione dei, non è stato fatto alcun accenno al rapper milanese.fattoda, che continua a dominare le cronache per la sua separazione da Chiara Ferragni post «pandoro gate» e il caso Iovino, nonché la sua nuova fase adolescenziale, sembra essere uscito dai radar della piattaforma di streaming. Forse a pesare sulla decisione di non riconfermarlo sono state tutte queste vicende. Da protagonista di punta con la conduzione di LOL e la serie The Ferragnez, passando per le campagne pubblicitarie di, Federico Lucia è ora il grande assente del servizio di streamingon demand di Amazon.