Pacific Rim | dal cast ai Kaiju tutte le curiositàfilm di Guillermo del Toro

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 16 luglio 2024)Rim: dalailedidelOggi regista premio Oscar per La forma dell’acqua,delnon ha mai nascosto la sua passione per i mostri e le creature più stravaganti. Nei suoi lungometraggi questi rappresentano il diverso, il più delle volte animato di buone intenzioni e sentimenti. Ma ci sono anche delle notevoli eccezioni. Una di queste è presente nel filmRim (qui la recensione), portato in sala nel 2013. Al centro di questo vi è infatti la colossale battaglia per la supremazia tra la razza umana e gli spaventosi Kaij?. Questi sono delle colossali creature appartenenti alla cultura giapponese. Scritto da delinsieme a Travis Beacham, il film ha preso vita in seguito alle difficoltà maturate dal regista messicano nello sviluppo di altri suoi progetti.