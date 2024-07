Napoli scambio Chiesa-Raspadori? Aspettando Lukaku…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) Ile le voci di unocon la Juventus tra: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Sull’assesi sta allineando un altro pianeta che da tempo piace al dt Giuntoli:, attaccante che può svolgere con intelligenza tattica sia il ruolo di prima punta che di seconda”. Trae la Continassa “E allora si prefigura uno scenario che con il passare di qualche settimana potrebbe assurgere a qualcosa di più concreto, ovvero lotra. Il valore dei due è intorno ai 25 milioni, ma il contratto in scadenza di Federico fa sì che il suo cartellino valga un po’ meno. Un conguaglio di circa 5 milioni per De Laurentiis potrebbe rappresentare un punto di caduta valido per i due club”.