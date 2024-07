Morgan le bugie hanno le gambe corte | Selvaggia Lucarelli lo smaschera di nuovo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 16 luglio 2024) Cosa succede, ancora, fra? La giornalista è tornata a parlarne Negli ultimi giorni abbiamo assistito alla bufera mediatica che si è abbattuta sul cantante, attualmente indagato per stalking per gli atteggiamenti minatori nei confronti dell’ex fidanzata Angelica Schiatti. A far emergere l’inchiesta è stata proprio, che ha evidenziato le criticità della vicenda. Dopo gli ultimi fatti,è stato allontanato da diversi impegni professionali e liquidato dalla Warner Music, ovvero la sua etichetta discografica. Ovviamente il cantante non ha preso affatto bene la circostanza e tramite social, spesso, si è trovato a lanciare frecciatine nei confronti di tutti. L’ultima verso Maria De Filippi.