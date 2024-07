Mercato Roma | Ryan in volo per la Capitale Sorloth in pole per l' attacco?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)16 luglio 2024 - Prosegue ile laresta tra le società più calde tra tutte quelle di Serie A. Dopo aver annunciato l'ingaggio di Enzo Le Fée i giallorossi sono ora alla ricerca di un giocatore per completare le rotazioni tra i pali e almeno un attaccante che possa raccogliere l'eredità lasciata da Romelu Lukaku. Tra i pali si muove qualcosa e in questa settimana potrebbe arrivare l'annuncio di chi prenderà il posto di compagno di reparto di Mile Svilar per la prossima stagione. Lasi fida delle qualità del portiere serbo nato in Belgio per difendere la propria porta, ma si cerca un profilo di alto livello che possa mantenere un alto livello di competitività in allenamento e metta in dubbio le scelte di Daniele De Rossi.