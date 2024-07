La Tv di Stato Russa minaccia l’Europa | Tre attacchi con i missili e questa civiltà crollerà Le città sotto tiro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Il conduttore si chiama Evgheny Popov ed è molto seguito dal pubblico sovietico. Lavora per Rossiya 1, primo canale della Tv di. E ieri ha gelato l”Europa con una trasmissione sconvolgente, durante la quale ha illustrato in modo dettagliato un piano d’attaccostico contro le principalidel nostro Continente. “Bastano tre“, è stata la sua dichiarazione prima di mostrare una cartina con i principali obiettivi che, in caso di attaccostico, Mosca andrebbe a colpire in Europa. Nemmeno il Cremlino nei momenti di maggiore tensione legati alla guerra in Ucraina era maicosì preciso e dettagliato. Mentre Popov parlava, alle sue spalle scorreva un filmato con gli obiettivi dell’ipotetico attacco segnati in rosso: Parigi, Berlino, Praga, Varsavia, Bucarest, Tallin e Riga.