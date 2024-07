Il tesoro abbandonato Terme ancora a secco Nessuna offerta all’asta per i beni di Montecatini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024)(Pistoia), 16 luglio 2024 –di acquisto per istrategici delledi. Ieri scadeva il termine di presentazione delle domande per partecipare alla procedura di gara, che doveva essere fatta dal notaio Vincenzo Gunnella di Firenze o da altri professionisti periferici, indicati su www.notariato.it . L’minima, non ribassabile, era di circa 42 milioni di euro. Alle 12, termine indicato dal bando, nessuno si è però fatto avanti. Risultato: gara deserta e procedura da ripetere. Oggi, contrariamente, alle indicazioni del bando, non ci saràasta da ripetere. Il commissari giudiziale Alessandro Torcini, di concerto con il tribunale fallimentare, dovrà adesso decidere se indirre una nuova gara, con il prezzo complessivo ridotto, o vendere lea pezzi.