È morto Giglio Mazzi il ‘Partigiano Alì’ | Reggio perde un simbolo della sua storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024)Emilia, 16 luglio 2024 –Emiliaun pezzosua: èall’età di 97 anni il Partigiano Alì, al secolonostra Liberazione. Lucido fino all’ultimo e attivo nel diffondere i valorilibertà, partecipando alle feste legate alla Resistenza col suo immancabile fazzoletto dell’Anpi al collo e parlando ai giovani delle scuole. La suaEra nato il 18 febbraio 1927 a Campogalliano, in provincia di Modena. Di famiglia operaia, trascorre i primi due annisua vita a casa del nonno e poi si trasferisce con i genitori nel Reggiano, prima a Mandrio di Core poi a Rio Saliceto. Il padre Adriano ha convinzioni socialiste e proprio in questa zona diventa segretario di uno dei primi circoli; per questo è anche perseguitato e picchiato dai fascisti.